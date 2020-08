380-kV-Protest vor dem großen Fest

Der Zuspruch für die Freileitungsgegner in den vergangenen Monaten war und ist enorm. Alleine der neugegründete Verein Fairkabeln hat fast 10.000 Unterstützer. Daher wird es wie angekündigt einen „Marsch auf Wien“ geben. Am 14. August versammeln sich die Erdkabel-Befürworter am Ballhausplatz. Gerade in dieser Woche haben sie von Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) keine guten Nachrichten erhalten. Wie berichtet, ist für sie das Projekt Freileitung erledigt. „Ich bin enttäuscht. Gerade für die Grünen in unserer Bewegung ist das am schwersten. Offenbar haben die Grünen da eine Position, die sich auf einen veralteten Stand der Technik bezieht“, sagt Fuchsberger. Er wittert mit der erstmaligen Stellungnahme eines Regierungsmitglieds auch eine „Angriffsfläche“: „Offenbar haben wir sie mit unseren Protesten aus der Reserve gelockt“, so Fuchsberger.