Ministerin gibt Standortgarantie für Salzburg ab

Den Besuch nutzte die Ministerin für ein Arbeitsgespräch mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) – mit einem vorerst positiven Ergebnis. „Salzburg ist ein wichtiger Standort für das Bundesheer, in den wir investieren“, so die Ministerin, die eine Standortgarantie für die Kasernen abgibt. Heuer fließen alleine in Salzburg 14 Millionen Euro in die Infrastruktur, nächstes Jahr sollen es elf sein. Genug? „Dazu gibt es ja noch weitere Investitionen“, verweist Haslauer auf ein Rekord-Budget. Investiert wird etwa in die Technik zur Abwehr von Cyberangriffen und Drohnen.