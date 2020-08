Tier erschreckte Radler: Bei Sturz schwer verletzt

Eine Osttirolerin war am Vormittag mit ihrem E-Bike von der Karlsbader Hütte in Tristach in Osttirol ins Tal gefahren. Im steilem Bereich mit Serpentinenkurven dürfte sie zu stark abgebremst haben und stürzte. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins Krankenhaus Lienz geflogen.