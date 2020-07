Herzogin Meghan zahlt 75.000 Euro Gerichtskosten

Im Mai entschied der Londoner High Court, dass ein Teil der Vorwürfe, die Herzogin Meghan gegen die Zeitung „Mail on Sunday“ erhebt, nicht zum Hauptverfahren zugelassen werden. Die Herzogin wirft der Zeitung vor, private Informationen missbraucht und ihr Urheberrecht an einem Brief, den sie ihrem Vater Thomas Markle geschickt hat, verletzt zu haben. Die Zeitung hatte im Februar 2019 Ausschnitte aus dem Brief veröffentlicht.