Meghan unterliegt teilweise mit Klage gegen „Mail“

Anlass für die Klage war die Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs, den die 38-Jährige an ihren Vater, Thomas Markle, geschickt hatte. Mit ihm liegt sie seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry vor zwei Jahren im Clinch. Der 75-Jährige hatte den Brief an die „Mail on Sunday“ weitergegeben. Meghan sieht sich durch die Veröffentlichung in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt.