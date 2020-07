2 Leichen nach Hauseinsturz in Düsseldorf geborgen

Drei Tage nach dem Einsturz eines Hauses in Düsseldorf haben Rettungskräfte die Leichen von zwei Bauarbeitern geborgen. Die Leiche eines 35 Jahre alten Mannes aus Wuppertal wurde am Dienstag aus den Trümmern geborgen, wie ein Sprecher von der Düsseldorfer Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. In der Nähe des ersten Fundorts bargen die Einsatzkräfte am Mittwoch auch die Leiche des zweiten Bauarbeiters.