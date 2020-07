Nicht PSG, Zweitligist PFC wird Bahrein-Eigentum

Nachdem 2011 eine katarische Investmentgruppe Paris Saint-Germain übernommen hat, steigt auch das Königreich Bahrain in den französischen Fußball ein. Bahrain wird Anteilseigner und Hauptsponsor beim Zweitligisten Paris FC, wie der Verein mitteilte. Bahrain übernimmt durch seinen Staatsfonds 20 Prozent des Clubs, der in den nächsten drei Jahren in die Ligue 1 aufsteigen will.