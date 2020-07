Grobe Probleme in der neuen Polizei-Leitzentrale

Was Personalvertreter der Polizei von Kollegen zu hören bekommen, ist unglaublich: In der Leitstelle selbst sei vor lauter Störgeräuschen aus dem mehr als 30 Jahre alten Funk kaum ein Wort zu verstehen. Den Beamten am Einsatzort gehe es ebenso. Es habe deshalb schon mehrmals grobe Pannen gegeben. So musste ein Hubschrauber ohne Unterstützung auf der Autobahn landen; eine Verfolgungsjagd sei kaum zu koordinieren gewesen.