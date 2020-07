Alkolenker verursachte Unfall: Ein Mann verletzt

Zur selben Zeit lenkte ein 37-Jähriger - ebenfalls aus Klagenfurt - sein Auto auf der Görtschitztal Straße von Pischeldorf in Richtung Klagenfurt. Der Mann konnte nicht mehr abbremsen und fuhr gegen den nach links einbiegenden PKW des Alkoholisierten. Durch den Aufprall kam der 37-Jährige ins Schleudern und fuhr quer über die Fahrbahn in den Straßengraben. Er wurde dabei verletzt und infolge mit einem Privat-PKW in das Klinikum Klagenfurt gefahren.