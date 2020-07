Konrad vor Sibiu-Tour-Schlusstag weiter in Führung

Der österreichische Radprofi Patrick Konrad liegt auch vor den abschließenden zwei Halbetappen der viertägigen Sibiu-Tour (Rumänien) am Sonntag in der Gesamtwertung in Führung. Beim Sprint-Sieg seines deutschen Bora-Teamkollegen Pascal Ackermann am Samstag nach 181,2 Kilometern mit Start und Ziel in Sibiu (Hermannstadt) verteidigte der Niederösterreicher sein Gelbes Trikot mit Rang 19 erfolgreich.