KW 30 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Pop-Punk ist wieder da, das ist längst kein Geheimnis mehr. Seit den Glanzzeiten von Blink-182, Sum 41 und Co. florierte das Genre nicht mehr so wie heute. Selbst prinzipiell stilfremde Künstler wie Yungblud oder Machine Gun Kelly fühlen sich im Teenagersound-Segment mehr als wohl. Die Waliser von Neck Deep haben sich über die letzten Jahre ohnehin an die Spitze des Genres gespielt und ändern an ihrem groben Erfolgsrezept auch auf „All Distortions Are Intentional“ relativ wenig. Als Produzent hat man dieses Mal Matt Squire (Ariana Grande, One Direction) ins Boot geholt, die mit nasaler Stimme vorgetragenen Songs pendeln zwischen Teenage Angst und klingen dabei ähnlich wie All Time Low oder You Me At Six. Das Album dreht sich konzeptionell um eine fiktive Welt, in der zwei Charaktere alle Höhen und Tiefen einer Romanze durchleben. Also eh alles wie vor 20 Jahren - nur wunderbar für die neue Generation aufgemacht. 7,5/10 Kronen