Rassismus-Krach mit Lewis: Ecclestone legt nach

„Finde deine Selbstzufriedenheit“

Und ein paar Tipps in der Rassismus-Debatte hat der 89-Jährige dann auch noch. „Du bist aber ein besonderer Fahrer und ein besonderer Mensch. Denke nicht darüber nach, welche Farbe deine Haut hat. Denke darüber nach, welche Farbe deine Gedanken haben. Wir alle sind Menschen, wir müssen gleich denken. Neide nicht, was andere haben. Verbessere dich und hole auf. Jeder hat etwas, was andere nicht haben. Manche sind kleiner, größer, dünner, dicker, sehen besser aus. Nutze das, um zu einer Selbstzufriedenheit zu finden, nicht um anderen wehzutun. Wir sind alle gleich geboren. So sollten wir auch leben.“