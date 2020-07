Blinden Welpen zum Sterben in Wald ausgesetzt

Wer kann denn so herzlos sein? Unbekannte haben in einem Wald in Edling bei Völkermarkt einen jungen Hund an einen Baum gebunden und ihn dort seinem Schicksal überlassen. Der blinde Welpe wäre vermutlich verendet, hätten ihn nicht Spaziergänger zufällig entdeckt. Sie brachten den Mischling in Sicherheit.