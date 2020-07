Zwei Arbeiter trennten sich Teile ihrer Finger ab

Ein 20-jährige Zimmererlehrling aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 15. Juli 2020 gegen 7:45 Uhr auf einer Baustelle in Lenzing mit Sägearbeiten an einer Holzfassade beschäftigt. Dabei hielt er eine Führungsschiene an die Fassade und sein ebenfalls 20-jähriger Arbeitskollege schnitt mit der Handkreissäge an der Schiene entlang. Die Kreissäge verzwickte sich nach wenigen Augenblicken, schnellte Richtung der linken Hand des Lehrlings und verletzte ihn an der Hand. Er wurde schwer verletzt in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.