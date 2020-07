Platter erwartet sich „großzügiges Sozialpaket“

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass der Kristallkonzern Swarovski am Hauptstandort in Wattens im Herbst weitere 1000 Stellen abbauen will, hat das Land Tirol den Betroffenen seine Unterstützung zugesagt. Dem Unternehmen richtete Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch aus, dass er sich ein „großzügiges Sozialpaket“ erwarte.