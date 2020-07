EU-Parlament legt Veto ein - Budget-Deal wackelt

Der mühsam errungene Kompromiss der Staats- und Regierungschefs zu EU-Budget und Corona-Wiederaufbaufonds dürfte vor dem EU-Parlament nicht standhalten. Dieses will den 1,8-Billionen-Deal in einem Sonderplenum am Donnerstag zurück an den Start schicken, wie aus einem am Mittwoch bekannt gewordenen Resolutionsentwurf hervorgeht. Knackpunkt, wie auch bereits beim Gipfel-Streit: der Anteil an Zuschüssen im 750 Milliarden Euro schweren, schuldenfinanzierten Aufbaufonds. Diesen sehen die EU-Abgeordneten als zu gering an und fordern Nachbesserungen.