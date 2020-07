Einigung erzielt: „Historischer Tag für Europa“

Österreich mit höherem EU-Budgetrabatt

Österreich kann seinen EU-Budgetrabatt mit dem Gipfelbeschluss deutlich erhöhen. Er sieht für Österreich von 2021 bis 2027 eine jährliche Pauschalsumme in Höhe von 565 Millionen Euro (in Preisen von 2020 und brutto) vor. In der laufenden Periode war der österreichische Rabatt bei 137 Millionen Euro gelegen. Der EU-Finanzrahmen für 2021 bis 2027 hat eine Gesamthöhe von 1074,3 Milliarden Euro in Verpflichtungsermächtigungen.