Tradition statt Dose: Wolf freut sich auf Gladbach

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Ich wollte unbedingt hierherkommen und bin froh, dass die Tinte jetzt trocken ist. In sportlicher Hinsicht ist Borussia Mönchengladbach ein starker Verein, hat zuletzt eine sehr gute Saison gespielt und tritt in der kommenden Saison in der Champions League an. Zudem ist Borussia ein Traditionsverein, das hatte ich bislang nicht. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet“, so Wolf, der vor einem Jahr von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt war, in einem Interview mit dem Vereins-TV (siehe oben).