Hepatitis-Patient biss Polizistin in Unterarm

Aufgrund eines Patienten, der sich heftig gegen die dringend notwendige Behandlung wehrte, haben Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung am späten Dienstagabend polizeiliche Unterstützung anfordern müssen. Zwar gelang es trotz heftiger Gegenwehr den 21-Jährigen ins Spital zu bringen, dort jedoch wollte sich der Mann auch weiterhin nicht beruhigen. Als er sich erneut von der Fixierung losreißen wollte, um die Polizisten zu attackieren, biss er einer Beamtin in den Unterarm. Der 21-Jährige wurde in der Folge positiv auf Hepatitis B und C getestet.