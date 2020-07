Suche nach Ursprung der Fälle bei der Polizei

Erste Erleichterung bei der Salzburger Polizei: Nach bereits sieben bestätigten Corona-Infektionen, kam am Dienstag kein neuer Fall dazu. Entwarnung gibt es allerdings noch nicht: Am Abend waren noch Testergebnisse ausständig. „Wir warten noch auf Informationen der Gesundheitsbehörden“, sagte Polizei-Sprecherin Irene Stauffer. Während in der Polizeiinspektion Itzling bereits wieder der Dienst aufgenommen wurde, bleibt jene am Hauptbahnhof bis auf Weiteres zu. „Wir wissen noch nicht, wann wieder aufgesperrt wird“, so Stauffer.