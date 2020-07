Sandra Hüller: Schauspielerin mit Mut zur Musik

Den Deutschpop der Marke Schweighöfer oder jazzige Chansons im Stil von Schilling und Tabatabai wird man hier also nicht finden - schon allein weil Hüller durchgehend Englisch singt. Auf den Fortgang ihrer Musikerkarriere darf man gleichwohl gespannt sein - immerhin hat sie mit „Be Your Own Prince“ zum Start etwas riskiert. Und warum sollte diese brillante Schauspielerin nicht als deutsche Songwriter-Version von CocoRosie oder The xx Erfolg haben?