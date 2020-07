Zurück in Shanghai! Arnautovic zeigt Muskel-Foto

Auch die Fans in China würden dem Start entgegenfiebern und die Pandemie-Situation beginne sich zu verbessern, schrieb der Verband. Nach den Ergebnissen einer Studie rückt man jedoch vom gewohnten Ablauf ab und lässt die Liga in nur zwei Städten ablaufen. „Die Super League 2020 wird in Suzhou und Dalian ausgetragen“, kündigte der Verband an. Je acht Teams werden dort antreten, die jeweils besten vier steigen in die Meisterrunde auf. Die asiatische Champions-League wird dann ab September fortgesetzt.