Haushaltsenergiepreise sanken im Mai um 9,5%

Mobilität nahm deutlich ab

Wegen der Covid-19-Beschränkungen hätten die günstigeren Spritpreise jedoch zu keinem Mehrverbrauch geführt, so die Energieagentur. Die Bewegungsanalysen für die letzten Monate hätten eine Abnahme der Mobilität gezeigt. Allein aufgrund der Bedeutung des Verkehrs sei in der Energie- und Treibhausbilanz für 2020 ein Minus gegenüber 2019 zu erwarten. Wie das Beispiel der Finanzkrise 2008 zeige, sei die Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in Folge einer geringeren Wirtschaftsleistung nur ein temporärer Effekt, so Traupmann.