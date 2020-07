Baustellen-Sommer sorgt für lange Staus in Wien

Starke Nerven haben Verkehrsteilnehmer am Dienstag im Wiener Frühverkehr gebraucht: Ab 6.45 Uhr kam es insbesondere in der Westeinfahrt am Hietzinger Kai zu massiven Staus. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten. Bis 7. August steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.