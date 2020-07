Vettel: „Ich wusste, dass wir überrundet werden“

In Österreich war es abnormal

Wie die italienische Sporttageszeitung „Gazzetta“ schreibt, antwortete er auf die Frage, ob er denn überrascht sei, Folgendes: „Nein, für mich ist die Mercedes-Dominanz keine Überraschung. Dass Mercedes schnell ist, war schon vor dem Rennen klar. Da wusste ich schon: Sie werden uns überrunden. Wir sind wieder in die Realität zurückgekehrt, der erste GP in Österreich war abnormal, den zweiten konnten wir nicht einmal beenden und heute hätten wir am Ende den fünften Platz erreichen können“, sagte der 33-Jährige nach dem Rennen.