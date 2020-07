Spatenstich in Windpark mit „Polit-Schmankerl“

Dem stimmte auch Präsident Wilfing zu und erklärte teils sein Verständnis für etwaige Proteste bei anderen Projekten. Wohl in Richtung Waldviertel, hier werden ja dutzende Mega-Windparks geplant, erklärte der Spitzenpolitiker schmunzelnd: „Windräder werden zu Beginn genau so emotional diskutiert wie die Atomkraft. Wir im Weinviertel wollten auch nicht alle Himmelsrichtungen verbauen. In Richtung Wien war es uns aber egal.“ Es folgte Gelächter ...