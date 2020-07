Endlich MotoGP: Brutale PS-Jagd auf rohen Eiern! 

Geänderte Taktik

“Da darfst du keine Fehler machen“, wissen Márquez, Rossi und Co. vor dem Auftakt morgen in Jerez (ServusTV, 14 Uhr). Jeder Nuller kann den WM-Ausgang mitentscheiden. Es wird also eine brutale Jagd auf rohen Eiern. Denn manchmal wird es taktisch besser sein, eher vorsichtig Punkte zu holen, als für einen Sieg alles zu riskieren.