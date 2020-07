MotoGP-Ass: „Meine Hände hatten eine Million Grad“

„Das ist schlimmer als in Malaysia“, stöhnte Vizeweltmeister Andrea Dovizioso. „Meine Hände hatten eine Million Grad“, meinte Aprilia-Pilot Aleix Espargaro. Und KTM-Fahrer Miguel Oliveira lächelte gequält: „Meine große Sorge ist, dass wir hier keinen Pool haben.“ Was zeigt, unter welchen extremen Bedingungen die Motorrad-WM an diesem Wochenende in Jerez in die Saison startet.