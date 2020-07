Paketfahrer als Drogenkurier

„Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte sein Anwalt über den Angeklagten. Doch der Reihe nach. Der Kroate jobbte in einer Disco als Kellner, als er einen Pakistani kennenlernte. Dieser sagte ihm, Fahrer für seinen Paketdienst zu suchen. „Als wir dann einmal zusammen wohin fuhren, roch ich Haschisch, aber was hätte ich machen sollen?“, fragte der 30-Jährige vor Gericht. In der Folge habe er auf Anweisung seines Chefs fünf Kilogramm Cannabis ins Südburgenland transportiert.