Asylwerber „borgte“ sich fremdes Firmenauto aus

Am 13. Juli um etwa 0.05 Uhr bemerkte ein 26-jähriger alkoholisierter afghanischer Asylwerber auf dem Nachhauseweg, dass am Parkplatz einer Siedlung in Ostermiething ein Firmenfahrzeug nicht gänzlich versperrt abgestellt war. Er suchte im Fahrzeuginneren und fand dabei die versteckten Fahrzeugschlüssel. Trotz seiner Alkoholisierung und obwohl er überhaupt keine Lenkberechtigung besaß, nahm er das Firmenfahrzeug in Betrieb und fuhr damit in die nächste Ortschaft.