Meghan: Freut sie sich auf Baby Nummer zwei?

Ganz schön turbulente Zeiten haben Prinz Harry und Herzogin Meghan seit Jahresbeginn hinter sich. Zuerst die Entscheidung, das britische Königshaus zu verlassen und selbst Geld zu verdienen, dann der Umzug nach Übersee und die Corona-Krise. Nun könnte noch weitere Aufregung in ihr Leben kommen. Denn, glaubt man süßen Gerüchten, so soll die ehemalige Seriendarstellerin aus „Suits“ wieder ein Kind unterm Herzen tragen. Am Wochenende kursierten Fotos der 38-Jährigen, die sie und ihren Prinzen vor einem medizinischen Zentrum in Los Angeles zeigen.