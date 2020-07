Gesellschaftsspiel zu den Festspielen

Drei Wochen vor Beginn der heuer ganz besonderen Salzburger Festspiele ist es wieder soweit. Eine der beliebtesten Beschäftigungen der Gesellschaft hat begonnen: Das Nennen von Namen für besondere Funktionen. Und wie stets geht es um das mit Abstand begehrteste und prestigeträchtigste Amt im Land, das der Festspiel-Präsidentin. Nun ist zwar Anfang Juni bekannt geworden, dass Helga Rabl-Stadler auch wegen der besonderen Umstände den Thron auch 2021 behält, aber für danach bringen sich jetzt schon wieder einige in Stellung. Und dabei wird neuerdings in philharmonischen Kreisen ein aus einigen Gründen überraschender Name genannt: Maria Großbauer.