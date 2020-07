Neuer Akt im Streit in der Telfer Gemeindestube

Die heftige Auseinandersetzung der Telfer Gemeindevorständin Angelika Mader (ÖVP) mit Kollegen im Gemeinderat zum Thema Altenheime ist kaum verklungen, da ist man schon mitten in der nächsten. Der Vorwurf: Mader habe einen Mitarbeiter der Gemeindewerke Telfs (GWT, zu 100% Tochter der Marktgemeinde) monatelang ohne offizielle Rechnungslegung in ihrem Privathaus beschäftigt. Salopp ausgedrückt: Ein Gemeindearbeiter habe bei ihr zu Hause gepfuscht! GR Klaus Schuchter (WFT) stellte acht Fragen an den Geschäftsführer der GWT, Dirk Jäger, um „Klarheit in diese Causa zu bringen“.