Überhitzter Akku als Brandursache in Ebersdorf

Der Brand wurde am Dienstag gegen 20.45 Uhr von einer Nachbarin entdeckt, die die Feuerwehren alarmierte. Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Ebersdorf bei Völkermarkt war es zum Brand einer Gartenhütte, in der verschiedene Gartenwerkzeuge wie Rasenmäher, Trimmer gelagert waren, gekommen. Als Brandursache konnte nun mit größter Wahrscheinlichkeit die Explosion eines an einem Akkutrimmer angebrachter Akku ermittelt werden. Andere Brandentstehungsmöglichkeiten konnten zum Zeitpunkt der Ermittlungen ausgeschlossen werden.