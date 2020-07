Darum hofft Max Verstappen in Spielberg auf Regen

Denn die Nullnummer vergangenen Sonntag hat Verstappen nicht aufs Scoreboard gebracht, mehr als acht Rennen stehen derzeit nicht am Plan. „Wenn so wenige Rennen im Kalender sind, ist ein Ausfall doppelt schade“, ist Verstappen bewusst. In der Pause zwischen den beiden Grands Prix war Verstappen in der „wunderschönen“ steirischen Landschaft joggen, zudem gab es eine wegen Corona interne Grillerei mit dem Team.