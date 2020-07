Kletterer stürzte nach Irrtum mehrere Meter ab

Plötzlicher Ruck und Schrei

In diesem Augenblick verspürte der 64-Jährige einen Ruck am Seil und der Seilstrang, an dem der 62-Jährige zuvor abgelassen worden war, war unter Spannung. Zugleich hörte er den 62-Jährigen schreien. Die Erhebungen ergaben, dass der 62-Jährige beim Ablassen keinen Standplatz gefunden hatte. Er stand ungesichert auf einem grasigen Band und stürzte ab. Durch das Schlappseil und die Seildehnung schlug der 62-Jährige einige Meter unterhalb des Grasbandes am Felsen an und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Burstkorbes. Der 64-Jährige setzte sofort einen Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 3“ führte eine Seilbergung des Verletzten mit einem variablen Tau durch und flog ihn in das Klinikum Wels. Der 64-Jährige wurde von der Bergrettung Bad Goisern aus der Wand gerettet und zum Wandfuß abgeseilt. Er blieb unverletzt.