Großprojekte werden Veldens Ortsbild modernisieren

Seit 2012 beschäftigt der Umbau des Hotels Seeblick die Ortsbildpflegekommission und den Architekturbeirat der Gemeinde Velden. Mehrere Einsprüche und langes behördliches Hin und Her hatten das Projekt immer wieder verzögert. Nun, nachdem alles genehmigt worden ist, steht dem Umbau am 15. Oktober nichts mehr im Weg. Das Projekt ist zudem auch von dem in der Gemeinde gültigen Baustopp-Beschluss für den Uferbereich ausgenommen. „Da die Pläne bereits Jahre vor dem Beschluss eingereicht wurden, gibt es hier kein Problem“, sagt Bürgermeister Ferdinand Vouk. So soll das Hotel ab Oktober in eine Appartementanlage samt Tiefgarage sowie Geschäfts- und Restaurantflächen umgewandelt werden.