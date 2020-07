DMA‘s: Mit dem Mut zur klanglichen Veränderung

Australischer Britpop

Manchmal aber setzt sich gute Musik entgegen aller Vorhersagen eben doch durch. Mit dem noch sehr punkig aufgenommenen Debüt „Hills End“ (2016) eroberte die Band schnell die Herzen der australischen Fans, der Nachfolger „For Now“ (2018) brachte schlussendlich auch in Großbritannien und somit ganz Europa den Durchbruch und hievte die DMA’s auf alle ernsthaften Indie-Festival-Billings. Der Grat zwischen künstlerischer Indie-Finesse und kommerziellem Potenzial war dabei von Anfang an schmaler als bei anderen Bands. Nicht zuletzt O’Dells nasale Stimme, die in manchen Songs wohl bewusst eins zu eins jener der Oasis-Legende Liam Gallagher gleicht, garantierte für einen Wiedererkennungswert und für breitflächige Erfolge. Drei junge Burschen vom fünften Kontinent galten gemeinhin plötzlich als beste Britpop-Band der Gegenwart, was Johnny Took im Gespräch mit der „Krone“ noch heute amüsiert. „Wir sind quasi in der Öffentlichkeit aufgewachsen und da wird man unweigerlich verglichen. Für uns ist das cool und kein Problem. Es gibt Schlimmeres, als Jahr für Jahr auf den Festivalpostern in Europa nach oben zu rutschen.“