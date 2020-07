Coronavirus: „Lage in der Steiermark ist stabil“

Noch ist in der Steiermark keine zweite Corona-Welle - und keine erweiterte Maskenpflicht - in Sicht, doch Politik, Behörden und Krankenhäuser sind in Alarmbereitschaft. So wurde ein 15-jähriger Schüler des Grazer Carneri-Gymnasiums positiv auf Covid-19 getestet, im LKH Fürstenfeld traf es einen Intensiv-Patienten. Der 85-Jährige ist am Montag verstorben.