Erster Corona-Fall in der Nascar-Rennserie

Die Nascar-Serie hat seit dem 17. Mai bereits wieder elf Cup-Rennen absolviert, während die großen Profiligen in den USA ihren Betrieb entweder unterbrechen mussten oder ihren Saisonstart verschoben. Die USA verzeichnen derzeit in mehreren Bundesstaaten einen dramatischen Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das Nascar-Rennen am Sonntag soll wie geplant stattfinden.