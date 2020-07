Tischtennis-EM in Polen findet trotz Corona statt!

Voraussetzung dafür sei, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsauflagen der Coronavirus-Zeit erfüllt werden könnten und dass alle Spieler in der Lage seien, sich angemessen auf das Turnier vorzubereiten, betonte Kramer. Der Weltverband ITTF hatte die Mannschafts-WM in Südkorea wegen der Verbreitung des Coronavirus bereits in das Jahr 2021 verlegt.