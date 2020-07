Formel-1-Jahr der Rekorde? Magische 91 in Gefahr

Rap-Bässe hämmern aus den Musik-Boxen des Fitness-Studios, in dem Lewis Hamilton den Körper und vor allem den Nacken stählt.Der Engländer ist bereit, ab Sonntag wieder der Gejagte zu sein. Er kann 2020 legendäre Rekorde knacken, sagt aber: „Ich will ein Vermächtnis aufbauen, das über den Sport hinausgeht.“ Hamilton ist der Kampf gegen Rassismus mindestens so wichtig wie seine Rekorde. In der in Österreich beginnenden Saison kann der 35-Jährige zumindest sein sportliches Denkmal weiter kräftig aufpolieren.