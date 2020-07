AUA fliegt nach über 100 Tagen wieder Langstrecke

Die Austrian Airlines (AUA) sind am Mittwoch auch auf die Langstrecke zurückgekehrt. Knapp zweieinhalb Wochen nach dem Neustart in Europa hat am Vormittag wieder ein Flieger den Airport in Wien Richtung USA verlassen. OS 089 nach Newark/New Jersey war der erste Transatlantikflug seit dem 18. März nach Chicago und damit seit mehr als 100 Tagen.