Coronavirus trieb AUA tief in rote Zahlen

Die Fluglinie hat beim österreichischen Staat 767 Millionen Euro an Finanzhilfen beantragt. Eine Einigung könnte es diese oder nächste Woche geben, wie es von informierter Seite hieß. In Deutschland, wo die Lufthansa zum Überleben Milliarden vom Steuerzahler braucht, hat der Aufsichtsrat die Auflagen am Montag akzeptiert.