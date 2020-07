Eigene Eintrittstickets für das Krankenhaus

Warum steigen die Ansteckungen? In Öffis und sogar Wartezimmern von Ärzten ignorieren manche Leute, das aufrechte Gebot, Mund-Nasen-Schutz zu tragen: „Wer ohne Maske in eine Arztordination geht, hat es noch nicht verstanden - es geht um uns alle“, ist Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer OÖ, emotional: „Man sieht immer weniger Leute, die Abstand halten. Das wird vergessen.“ Spitäler sichern sich nun auch elektronisch ab. Der Besucher kann, wenn er will, per Internet das Gesundheitsticket „covidoor“ lösen, das er im Spital am Handy oder als Ausdruck vorlegt. Er kommt rascher durch die Schleuse, sein Besuch ist zudem gut dokumentiert.