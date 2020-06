Kostenlose Corona-Tests für alle Bayern

Wer in Bayern zum Arzt geht und sich auf Corona testen lässt, soll „zeitnah“ nicht mehr dafür zahlen müssen. Mit dieser Maßnahme will das Gesundheitsministerium des deutschen Bundeslandes mit 13 Millionen Einwohnern die Pandemie weiter in den Griff bekommen. Zusätzlich sollen Tests für Personengruppen wie Lehrer sowie in Pflege- und Altenheimen, Krankenhäusern usw. ausgeweitet werden. Verdachtsfälle werden bevorzugt getestet.