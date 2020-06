Kate ist im Blümchen-Kleid ein echter Hingucker

Am Wochenende hat Herzogin Kate im Zuge der „Children‘s Hospice Week“ das Kinderhospiz The Nook besucht, um mit den betroffenen Familien die Terrasse mit bunten Blumen zu bepflanzen. Und dabei sorgte die 38-Jährige nicht nur mit ihren Fertigkeiten beim Umtopfen von Blumen für Aufsehen, sondern war in ihrem süßen Blümchen-Dress auch noch ein echter Hingucker.