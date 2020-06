Hochspannung! 20 steirische Gemeinden im Wahlfokus

Mureck: Nach außen hin blieben sie gelassen, doch die Genossen in Graz kochten: Ihr ehemaliger Landesgeschäftsführer Anton Vukan, der 2015 für die SPÖ das Bürgermeisteramt in Mureck eroberte, tritt diesmal gemeinsam mit dem ÖVP-„Vize“ mit einer eigenen Liste an. 2018 sprach sich in einer Befragung eine Mehrheit der Murecker für einen Wechsel in den Bezirk Leibnitz aus, die Landesregierung lehnt das aber ab.