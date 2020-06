Kendall trägt neues Make-up - und sonst nicht viel

Ihre Familie und Freunde sind angesichts der verführerischen Fotos jedenfalls völlig aus dem Häuschen. Hailey Bieber fehlten angesichts des Raubkatzen-Looks fast die Worte. „Okay ... so ... WOW“, kommentierte die Ehefrau von Justin Bieber. Kylie Jenner frohlockte „Du süßer Schatz“, während Halbschwester Khloe „Hi Kitty Kitty“, witzelte. Auch Model Cara Delevingne konnte sich nicht zurückhalten und hinterließ sogleich ein Smiley mit Herzerln in den Augen in den Kommentaren.