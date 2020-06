Vater: „Als würden sie ihn vor meinen Augen töten“

Sein Sohn sei dann aus dem Fenster geklettert und über das Vordach in die Einfahrt gesprungen. „Dann hat er sich einen Pflasterstein genommen und ein Fenster im Erdgeschoß eingeschlagen“, sagt das Familienoberhaupt. Daraufhin tätigte der Bruder des Verletzten den Notruf. „Er hat zuvor wohl etwas genommen, das er absolut nicht vertragen hat“, sagt L. Sein Sohn hätte sich in der Vergangenheit noch nie so eigenartig benommen wie an diesem Morgen.